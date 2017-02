9 frases de celebridades sobre su lucha contra el cáncer

El Día Mundial contra el Cáncer representa una ocasión inmejorable para tomar conciencia, adquirir información y tomar cartas en el asunto. Muchas veces, el disparador de reacciones frente al tema puede surgir de algún hecho o acción en particular. Otras tantas pueden responder a frases de personas que trataron a la enfermedad mano a mano y decidieron reflejar su lucha. Infobae recolectó las frases de distintas personalidades.

Steve Jobs, Angelina Jolie y Sofía Vergara fueron algunas de las celebridades que sufrieron el ataque de la dura enfermedad y decidieron poner en palabras su lucha constante y su valentía para hacerle frente.

Algunas de las frases más emblemáticas sobre el cáncer son:

Olivia Newton-John(Getty)

"El cáncer cambió mi vida. Doy las gracias por cada día. Me ha ayudado a establecer prioridades", Olivia Newton-John (actriz diagnosticada con cáncer de mama en 1992).

Ingrid Bergman (Getty)

"El tiempo se acorta, pero cada día que enfrento a este cáncer y sobrevivo a él es una victoria para mí", Ingrid Bergman (actriz, quien murió de cáncer de mama a sus 67 años en 1982).

Steve Jobs

"Cada día me miro en el espejo y me pregunto: 'Si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy?' Si la respuesta es 'no' durante demasiados días seguidos, sé que necesito cambiar algo", Steve Jobs (fundador de Apple, quien falleció a raíz de la metástasis de un cáncer de páncreas a los 56 años en 2011).

John Diamond

"El cáncer es una palabra, no una sentencia", John Diamond (periodista inglés, que hizo un juego de palabras respecto a "sentencia" y "oración", en el idioma inglés. Murió de cáncer de garganta a los 47 años, en 2001).

Regina BrettCaption

"Combatimos el cáncer con todo tipo de cosas, pero se nos olvida el amor. Podría ser la mejor arma de todas", Regina Brett (escritora estadounidense que fue diagnósticada de cáncer de mama en 1998).

"No nos tienen que dar miedo las palabras cáncer o metástasis", Bimba Bosé (modelo, cantante y sobrina del músico Miguel Bosé. Murió a causa de un cáncer de mama el último 23 de enero, a los 41 años).

Angelina Jolie (EFE)

"Me dije a mí misma que tenía que ser fuerte y no perder la calma, ya que no había ninguna razón para pensar que no vería crecer a mis hijos y nietos", Angelina Jolie (actriz diagnosticada con cáncer de mama y ovarios en 2013).

Sofía Vergara (Grosbygroup)

"Cuando pasas por una experiencia como esa, tus prioridades cambian y te das cuenta de lo que es realmente importante para ti", Sofía Vergara (actriz diagnosticada con cáncer de tiroides en el 2000).

Shannen Doherty

"Son sólo pechos. Es cierto, los amo, son míos, son hermosos. Pero si una mira todo el panorama, preferiría vivir mucho más tiempo y llegar a envejecer junto a mi marido. Saber establecer las prioridades es lo que mantiene mi esperanza", Shannen Doherty (actriz estadounidense diagnosticada con cáncer de mama en 2015).