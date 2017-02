Precios transparentes: Todavía hay comercios que no implementan los cambios

El 1° de febrero se puso en vigencia la resolución sobre la Transparencia de Precios para todo el país. En consecuencia, todos los comercios deben cambiar la modalidad de exhibición de sus precios. En la vidriera debe estar el precio de contado en un solo pago y su precio en cuotas más el costo de financiación.

“La consulta básica es por el tema de cómo deben exhibir los precios, ya que es lo que se va controlar desde defensa del consumidor. Los controles que realizamos lo hacemos dentro de un marco de una normativa” aseguró a InformateSalta, la subsecretaria de Conciliación en las Relaciones de Consumo, María Emilia Ruiz.





La funcionaria provincial explicó que las inspecciones iniciaron desde el primer día de puesta en vigencia la nueva normativa. “Vamos a continuar realizando este tipo de controles. El precio de contado se debe respetar cuando se paga en tarjeta de crédito, débito o contado en un pago. También se debe exhibir el costo financiero total que incluye la tasa de interés y el valor de cada cuota”.

En cuanto, a la reunión mantenida con el presidente de la Cámara de Comercio de Salta, Rubén Barrios, Ruiz indicó que la principal preocupación del sector es cómo hacer para que la vidriera no quede empapelada con toda la información e informarle cómo se venía trabajando. “Algunas veces sobre el precio de contado se le aplicaba un 10% de descuento cuando el pago era en efectivo” contó a InformateSalta.

Las inspecciones se realizaron en el Alto Noa, Paseo Salta y locales comerciales del centro. Los primeros resultados han sido que todavía hay comerciantes que no están adecuados a la norma, no tienen nada exhibido en cuanto al costo de financiamiento. “Hemos detectado otros locales con modalidad de exhibición de precio de contado y el costo de financiación a disposición del consumidor” indicó la funcionaria.

Finalmente, la gran duda de los consumidores es si seguirá existiendo las “cuotas sin interés”, ante la consulta, la subsecretaria de conciliación respondió: “Ya no debería existir la publicidad “cuotas interés. No se puede publicitar cuando hay un costo de financiación para el consumidor. Aunque comerciantes explicaron que hay convenios con bancos y tarjetas. Son innumerables los caso, por lo que se irán resolviendo en la medida se planteen entre comerciantes y consumidores” afirmó María Emilia Ruiz a InformateSalta.