Canasta Escolar: Comprar los útiles sale hasta 25% más caro

Un informe señala que los padres no descartan que los precios sigan subiendo. Incertidumbre sobre las compras mediante las tarjetas de crédito.

Se van acabando las vacaciones, algunos chicos ya están estudiando para rendir algunas materias adeudas, otros están disfrutando los días que les quedan, y los padres ya visitan las librerías del centro de la Ciudad de Salta, en búsqueda de ofertas y precios que les ayuden a comprar el material escolar para un nuevo ciclo lectivo.

Según el informe realizado por el diario El Tribuno, en Salta los útiles subieron un 25%, cifra interanual que coincide con la que difundió la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines (Capla). No obstante, en la provincia no descartan más incrementos en las próximas semanas.

En dicho relevamiento elaborado por el matutino, vendedores y clientes consultados aseguraron que el incremento es poco y no llega a equilibrarse con la inflación del año pasado. No obstante, se debe tener en cuenta de que el incremento, en el presente año, es similar al ocurrido durante febrero de 2016, cuando se registró un alza de los precios de entre el 25% y el 30%, respecto a 2015.

"Como que nos acostumbramos a los grandes aumentos y no vemos el 25%. Entonces estamos conformes y la verdad es que hay un aumento grande", dijo al diario Alejandra, una mamá, mientras buscaba delantales para sus dos nenas. Ella asegura que el año pasado compró el mismo delantal a 250 pesos y ahora lo encontró a 299 pesos, casi un 20% más caro. "Los 50 pesos ya no son nada, pero hay que sumar todo: los útiles, la ropa y el colegio", dijo. Y en esa suma la cuestión se vuelve significativa; más cuando son más hermanitos.

En $577 se fijó la canasta escolar, pero solo de útiles, en una reconocida librería de calle Caseros. La misma librería ofrecía el año pasado la misma canasta de útiles escolares a 490 pesos, es decir que experimentó hasta ahora una suba menor al 20 por ciento.

Comerciantes y tarjetas

Desde una segunda mirada, los comerciantes concuerdan en que los aumentos no son suficientes como para poder equilibrar el golpe de la inflación. Es por eso que no significa que las cosas no vayan a aumentar en las últimas semanas de febrero, teniendo en cuenta los enormes gastos que siguen experimentando las firmas comerciales. Para decir cosas más lógicas, todo están esperando un aumento.

Por otro lado, no saben cómo será el impacto de las modificaciones en las cuotas de las tarjetas de crédito. "Antes venían los papás y tarjeteaban hasta en 12 cuotas. Ahora, con este sinceramiento en los precios de contado y de crédito no sabemos cómo van a comprar porque habrá muchas diferencias en los precios", aseguró el gerente de Publicidad de una firma con muchos años en la ciudad.

Precios

Para dar una idea de los precios en las librerías, las mochilas arrancan desde 190 pesos y llegan hasta los 1.200. Lo mismo pasa con los guardapolvos, que parten desde los 300 pesos, lo mismo que los conjunto deportivos para realizar educación física, según los números recolectados por el matutino local.

También es notable cómo los aumentos más grandes se registraron en todos los productos vinculados al papel. El tradicional cuaderno Rivadavia, de 200 hojas, tapa dura, pasó de costar 95 pesos a 121. En este caso se llega a un 27% de incremento en el precio interanual.