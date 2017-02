¿Quién jugará mañana el quinto punto ante Italia?

El capitán argentino de Copa Davis, Daniel Orsanic, afirmó hoy que no tiene "palabras" para describir lo que realizó Carlos Berlocq en el cuarto punto de la serie frente a Italia, en Parque Sarmiento, y remarcó que "lo más chicos tienen que aprender" de esta situación.

"No tenía palabras ayer para describir a estos jugadores, lo de hoy fue muy emocionante, no voy a decir nada nuevo en cuanto a su entrega, a su corazón, respecto a lo que muestra, pero cada vez que uno lo ve, es hermoso. Es para disfrutar, para aprender en los más chicos, que no es solo actitud y entrega sino que hay que acompañarlo con tenis. Yo tengo un lugar de lujo para ver semejante entrega. Verlo festejando otra vez con la gente es un premio a todo lo que se dedica, porque para vivir lo de estos días, más allá del resultado, es para lo que uno se entrena y se prepara", aseguró.

En conferencia de prensa, Orsanic mantuvo su idea de que Argentina está "sin margen de error" para evitar caer en la promoción por el descenso.

"Mañana me lo imagino como un día que es un desafío muy importante, como cada día de Copa Davis. No tenemos margen de error desde que nos pusimos 0-2 abajo el viernes, pero la seguimos luchando y seguimos vivos para pelearla dentro de la cancha nuevamente, sea quien sea que entre dentro de la cancha", destacó.

"No hemos decidido todavía, pero creo que si jugábamos hoy tenía más chances Guido. Pero lo seguiremos hablando en el hotel, pero no puedo decir quién porque no lo tenemos. El no haber jugado hoy me da una chance más de ver cómo están los dos jugadores, qué confianza tienen, Leo con todo lo especial y lindo que tiene ser padre, tuvo un desgaste emocional muy grande y eso repercute en el físico", finalizó.