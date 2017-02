Tartagal: Una agente fue amenazada de muerte por su ex novio

Este hecho de violencia sucedió el viernes pasado en Bº Bicentenario de Tartagal, y si bien la joven policía de 32 años no radicó una denuncia policial se espera protección para ella y su hijo de 12 años.

El hecho, ocurrió la de noche del viernes, cuando la mujer recibió una llamada con la que él le propuso hablar de la situación sentimental de ambos. Según manifestó la mujer, tras escuchar la propuesta que su el sujeto le hizo, se negó a reunirse con él y entonces comenzaron las amenazas.

En un contexto de violencia, el hombre dejó en claro que si entre ellos no podía haber nada más que estuviera preparada para recibir una hostilidad extrema de su parte.

La amenazó con romper y destrozar todo, además de matarla a ella y su hijo de 12 años. Fuera de sí, según expresó la agente de la Policía, él siguió amenazando con matar a los agentes del Sistema de Emergencias 911 si ella los llamaba, y luego señaló que se iba a quitar la vida.

El tormento se prolongó por varios minutos. El hombre, poseído por una extrema violencia verbal, no paró de insultarla y tratar de manipularla psicológicamente, a través del terror infundido, para que la mujer no reaccionara en su contra a través de una denuncia, por ejemplo.





Se sabe que la mujer de 32 años se encuentra separada del sujeto hace 7 meses producto de la violencia que ejercía sobre ella.

Luego del violento mensaje que recibió por parte de su expareja, la uniformada no se atrevió a radicar una denuncia formal, dado el extremo temor que siente de que su ex tome represalias aún peores que las manifestadas hasta el momento, no solo en contra de ella sino también de su hijo.