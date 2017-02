Salta tendrá su “Tetazo” en el Monumento a Güemes

Al igual que muchas ciudades del país, Salta adherirá al 7F, ocasión donde se realizará “Tetazo” Federal, en repudio y protesta al operativo policial que se montó días atrás por tres mujeres en topples en una playa de la ciudad veraniega de Necochea.

Al respecto, en diálogo con InformateSalta, una de las organizadoras, Ana Decler, explicó que se trata de una convocatoria autorganizada a título personal a través de las redes sociales en vistas de buscar la diversidad y libertad de lis cuerpos.

“El objetivo final es abrir el debate sobre los cuerpos, que cuerpos se pueden exponer y cuales no y que pasa con eso, que hipocresía hay en nuestra sociedad, que se permite un programa como el de Tinelli y no se permite que una mujer dé el pecho en la vía pública, que unas chicas hagan toples en la playa, porque se da en hipocresía en la sociedad en general y en la salteña también,” dijo.

Durante el encuentro, se expondrán carteles y se dará el espacio de debate para que la sociedad se haga preguntas. “Eso es lo que queremos generar. Nos juntaremos y después veremos si marchamos o no,” manifestó.

Finalmente, subrayó que no es necesario que las participantes lo hagan con su torso desnudo. “Se puede participar de múltiples formas. Hay muchas maneras de visibilizar los cuerpos, no solamente los pezones de las mujeres están de alguna forma censurados, sino la sociedad sanciona también los cuerpos gordos, que no se condicen con las normas de género,” explicó.

La cita será mañana, martes 07 de febrero, a las 18 horas en el Monumento General Martín Miguel de Güemes, sito en Avenida Uruguay.