Exigieron una visa de trabajo a un periodista boliviano

Esto ocurrió esta mañana en la frontera argentino boliviana en Aguas Blanca. Las autoridades migratorias argentinas no autorizaron al periodista RAMÓN AYALA del Canal 2 de Tarija, el ingreso de sus equipos técnicos y cumpliendo las normativas vigentes se le sugirió el pago de una visa de trabajo. El colega optó por ingresar a nuestro país sin dichos equipos y llegado a Orán mantuvo una entrevista con un Concejal e intentó hacer lo mismo con el Cónsul de Bolivia en nuestra ciudad pero no lo consiguió dado que el diplomático se excusó por no estar autorizado a dar entrevistas a la prensa.

En diálogo con el periodista CLAUDIO RUIZ de RADIO CIUDAD, AYALA abordó temas relacionados con las consecuencias del reciente decreto de migraciones de nuestro gobierno nacional, criticó el proyecto del Diputado Nacional ALFREDO OLMEDO (muro en la frontera) y recibió de RUIZ la explicación que lo ocurrido hoy no es nada nuevo y está en vigencia desde hace varios años. Ambos hombres de prensa concordaron en que sus gobierno deberían realizar conversaciones binacionales para llegar a acuerdos en este tema fronterizo.