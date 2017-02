El Bichi Fuertes vuelve al fútbol: A los 44 años, firmó con un club mendocino

El exdelantero de Colón firmó contrato y generó revuelo con su arribo a Escuela Deportiva Junín, que milita en el Federal C.

ESteban Fuertes generó un gran revuelo con su llegada a Escuela Deportiva Junín, equipo mendocino que milita en el Federal C. "Yo vengo a ser uno más de este plantel, estoy agradecido por este llamado. Me invitaron a colaborar y a eso vengo", explicó el goleador de 44 años.

"Hace mucho tiempo estoy retirado del fútbol profesional, pero no de la actividad. Nosotros siempre seguimos siendo jugadores. Me encantó la propuesta, de venir a colaborar en los partidos de locales, después darle charlas a los chicos, tratar de inculcarles lo que he vivido como profesional durante más de 20 años", añadió en su presentación.