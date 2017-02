Hoy habrá un tetazo, ¿pero qué opinan los salteños al respecto?

Para "evidenciar la doble moral y el discurso opresor sobre la soberanía de los cuerpos", se realizará hoy en todo el país una particular movida. Una encuesta muestra que los salteños no apoyan mayoritariamente el destape.

El caso de 3 mujeres, que fueron a una playa pública y quisieron hacer topless reabrió un debate. Muchos se preguntan: ¿Mostrar las tetas es exhibicionismo? ¿Es dueño cada uno de mostrar su cuerpo donde deseen? ¿Es lo mismo una mujer con el torso desnudo que un hombre? Son muchas preguntas que seguramente no tienen una sola respuesta.

Por ello, quienes consideran que las mujeres tienen el derecho de decidir sobre sus cuerpos, organizaron una manifestación en todo el país. Si bien en este tipo de actos sólo una pequeña parte adhiere plenamente (mostrando su cuerpo descubierto) muchos/as otros/as apoyan la medida simplemente adhiriendo a la manifestación.

¿Cuál será la repercusión de este tetazo convocado hoy a las 18 hs en el Monumento a Güemes? Habrá que esperar para ver el resultado, pero el antecedente cercano es el pequeño puñado de mujeres que concurrió cuando se organizó algo similar, cuando se convocó a proteger el derecho de amamantar a los bebés en cualquier espacio público. Y sin dudas ese mensaje tenía mucha mayor adhesión social que el de ahora.

"El cuerpo de una mujer amamantando o de otras mujeres en una playa argentina están negados, prohibidos y no se pueden exhibir de esa forma. Sin embargo, hay una imagen de un programa de Tinelli, que está circulando por las redes sociales, donde una mujer está lamiendo un cable y un tipo la está por penetrar por detrás o eso simula. La sociedad no se horroriza ante esa imagen", dijo la socióloga Ana Pérez Declercq a El Tribuno, justificando esta movida.

"Pedimos que vayan a apoyar el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Yo puedo no querer estar en topless pero pienso que las mujeres tienen derecho a hacerlo, así como los hombres andan en cuero. No tiene que ser algo prohibido para las mujeres y no para los hombres", alegó. Pero qué piensan los salteños al respecto.

Para quienes están en contra, decidir no es mostrar, eso debe quedar para uno mismo o la intimidad.

Encuesta

Por eso hicimos en InformateSalta una encuesta para conocer su opinión al respecto. ¿Estás de acuerdo con que las mujeres puedan hacer Top Less en cualquier playa?, fue la pregunta en nuestra web a la que 1.050 lectores respondieron.

El 51.4% de las respuestas dijeron que no, y que sólo deben ir a aquellos lugares permitidos. Un 25.7% opinó al contrario, que no tiene nada de malo.

Otra opción es una falta de respeto a los demás, postura que votó el 12.4% del total. Finalmente un 10.5% opinó que es un derecho de las que desean hacer topless.

Como se puede ver, la opinió está muy dividida, aunque una mayoría (63.8%) votó en contra.