Aumentó la demanda de licencias de conducir en Salta

Durante el periodo de vacaciones de verano, ya sea por cuestiones de tiempo o por la necesidad de renovar todos los papeles para viajar en vehículo, aumentó notablemente la demanda de trámites para obtener la licencia de conducir o bien renovarla.

Al respecto, Miguel Ángel Sosa, director de Coordinación de Tránsito, en diálogo con InformateSalta, aseguró que solo enero se entregaron un total de 3857 licencias de conducir, cifra difiere del promedio obtenido según estadísticas de otros años.

En ese marco, explicó que la demanda de trámites comenzó a subir a partir de la segunda quincena de diciembre y tuvo su pico en enero. “Creemos que en febrero creemos que va a seguir la misma cantidad”, expresó.

Desde el área se informó además que 380 personas reprobaron el examen teórico- práctico, principalmente por no saber las señales viales, desconocer quién tiene prioridad en rotonda, no saber estacionar y desconocer qué hacer en caso de alguna inclemencia climática, etc.

Cabe destacar que el curso presencial tiene una duración de tres horas y se brinda de lunes a viernes, en la sede de Tránsito, Santa Fe 454. No obstante, también se puede realizar online ingresando a la página de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.