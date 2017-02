Pobre concurrencia al ‘tetazo’ en el Monumento a Güemes

La movida nacional en repudio al operativo contra tres mujeres que hacían topples en una playa de Necochea tuvo una escasa concurrencia en la provincia de Salta, donde la mayoría ya había manifestado su desacuerdo con la protesta a través de las redes sociales.

Las jóvenes criticaron la doble moral de la sociedad frente a la sexualidad y aseguraron que la obscenidad está en la mirada. “Hay una gran hipocresía en la sociedad, repudiamos el hecho de mostrar obscenos algunos cuerpos”, expresaron.

Asimismo aseguraron que hay algunos cuerpos que incomodan y otros que no, sobre todos los que son de consumo machista. “Nos quieren imponer que algunos pezones están autorizados para circular libremente y otros no, parece que cuando no está cosificado carece de interés y se lo ve como obsceno”, dijeron.

Por último, detallaron que la movida apunta también a poner de manifiesto su descontento contra los últimos acontecimientos de violencia y los femicidios ocurridos en el último mes, como así también la violencia policial contra las mujeres.

Foto Cristian Ajalla