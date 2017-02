Villalba, el ex intendente detenido en un prostíbulo, quiere volver a la política

El ex intendente de Salvador Mazza confirmó que este año competirá por una banca en el Concejo Deliberante, aunque no reveló en qué partido. Afirmó que no será con el PRS ya que fue expulsado del mismo en 2013, tras el allanamiento en el cabaret salteño.