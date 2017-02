Irreconocible: Pamela Anderson tras el exceso de bótox y cirugías

La sexy y provocativa conejita Playboy quedó en el pasado, ahora Pamela Anderson (49) tiene un nuevo estilo. Más sobria y con una cara completamente renovada.



Así se mostró la ex Baywatch en una gala en París: más formal y con ropa menos atrevida. Pero, sin dudas, lo que más llamó la atención de los fotógrafos y de los presentes fue el rostro de la actriz.



Claramente, Pamela pasó por el cirujano plástico y se hizo un retoque. Aunque, a juzgar por el resultado, se excedió y quedó irreconocible. Muchos usuarios en las redes sociales compararon el aspecto de la ex Playboy con el de Renée Zellweger.



Recientemente, la actriz estuvo en una gala benéfica junto a su hijo y también generó un revuelo por su nuevo look.



Evidentemente, cuando las estrellas se abusan del bisturí terminan con un aspecto que no concuerda con la edad.



Mire la foto más abajo: