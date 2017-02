¿Honesto o arrepentido?: Habían denunciado al taxista por el robo del 'changuito'

El conductor se comunicó con una radio para manifestar que un pasajero había olvidado un carrito con mercaderías. Sin embargo, la versión de la propietaria no lo deja muy bien parado: “Me dijo ya bajo y huyó”, sostuvo.

Ayer, un taxista manifestó que había encontrado en el baúl de su vehículo un carrito con mercadería y que deseaba devolvérselo a su dueño. Sin embargo, la denuncia realizada por la propietaria, a la cual accedió InformateSalta, dista mucho de la versión inicial.

Si bien la noticia fue difundida como un acto solidario y de honestidad, este medio pudo conocer que la mujer abordó el taxi a la salida de un supermercado, donde no solo compró el “changuito” sino también mercaderías varias. Todo ello, junto a una mochila de uno de sus hijos, fue guardado en el baúl del vehículo.

Tras ascender al taxi, la mujer pidió ser trasladado hasta la calle Urquiza, entre las calles Ituzaingó y Florida, cerca de la puerta lateral del mercado San Miguel, donde descendió junto a sus familiares, mientras esperaban que lo haga el conductor para poder sacar sus pertenencias del baúl.

La mujer reveló en su denuncia que el taxista le dijo: “ya bajo”, pero en ese mismo momento arrancó y se marchó con el “changuito”, la mercadería y la mochila de su hija, por lo que la mujer comenzó a gritar y hacerle señas para que se detenga, pero fue en vano.

Luego de esperar, con la esperanza que el conductor por el tráfico vehicular, haya decidido dar una vuelta y regresar, cosa que no sucedió, fue hasta la comisaría y radicó la denuncia del caso, donde aportó otros datos respecto al taxista que se fue con sus pertenencias.

Esta denuncia puso en dudas el “gesto” de honestidad del taxista que se comunicó con la radio para entregar el “changuito”, pues ahora todos se preguntan si se trató efectivamente del accionar de un conductor honesto o de un “arrepentido”.

Cabe señalar que al conocerse la noticia, muchos se preguntaron cómo es que no sabía qué pasajero guardó el “changuito” en el baúl, a lo que ahora se suma no sólo lo denunciado por la dueña, sino que además de las mercaderías había también una mochila, de la cual no se sabe si también fue entregada.