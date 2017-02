¿Cómo funciona el protocolo de personas extraviadas en Salta?

La desaparición y posterior hallazgo de los tres hermanitos en Plaza San Martín, provocó un sin número de preguntas sobre cuáles los pasos que la policía cumple para lograr encontrar a las personas extraviadas en Salta. En este marco, el secretario de Seguridad, Jorge Ovejero, el director de Seguridad Urbana, Crio. Benjamín Hinojosa y el jefe de la UNAC, Crio. Justo Martínez, dialogaron con InformateSalta.

“Hay que desterrar el concepto que la policía busca luego de que pasen 6 horas o 24 horas. En ningún lado dice eso, incluso hay un protocolo aprobado que establece que la búsqueda será de carácter inmediato sin necesidad de esperar ningún plazo, inmediatamente se activa la búsqueda” explicó Ovejero. En consonancia, el Crio. Martínez manifestó que la gente e incluso la policía cometía este error: “Aunque no haya denuncia y sólo se llame al 911 ya hay que buscar”.

Un claro ejemplo de esta situación, indicó el secretario de Seguridad, es cuando un niño se pierde en el centro; se llama al 911, si bien no hay denuncia, igual se activa el protocolo. “Cuanto antes nos enteremos más rápida se puede activar el protocolo.”





El protocolo fue creado con el objetivo de simplificar los procesos y lograr mejores resultados en la búsquedas de personas. El mismo ha sido consensuado entre el Ministerio de Seguridad, Ministerio Público Fiscal, la Defensoría de Menores e Incapaces y la Secretaría de la Niñez.

Las denuncias sobre la desaparición de un hombre, mujer o niño pueden ser recibidas por varías vías: 911, comisaría, redes sociales o medios de comunicación. A partir de este momento, se disparan 30 diligencias que se deben cumplimentar en el marco de 12 horas. Estas se encuentran a cargo del Registro Provincial de Personas Extraviadas quiénes operan las 24 horas con el objetivo de auditar imágenes de las cámaras de video vigilancia y que los pasos establecidos en el protocolo se vayan cumpliendo.

El secretario de Seguridad destacó, a InformateSalta, que en el caso que la denuncia ingrese mediante la comisaría, la policía le brinda la oportunidad a los padres o familiar de recorrer los posibles lugares donde pudiera estar la persona, de manera inmediata. Simultáneamente, se activa el protocolo, donde sólo el 911 inicia la búsqueda sino que la Unidad de Análisis Criminal de Salta, también trabaja en relevar, mediante un sistema online, todos los datos que puedan aportarse a la causa.

“Trabajan en tres turnos y su trabajo es leer todas las denuncias que van a entrando, es decir, el texto de la denuncia mientras se está redactando. Una vez que se confirma en el sistema ellos inmediatamente lo ven, y si es una persona extraviada se activa el protocolo de búsqueda, se activa las diligencias” explicó Jorge Ovejero.

En tanto, si el alerta sobre una desaparición ingresa sobre mediante el sistema de emergencia 911, se toma al igual que la comisaría. El Director de Seguridad Urbana sostuvo a InformateSalta que la búsqueda también se activa de manera inmediata. “De acá se envía el recurso policial al domicilio para realizar el primer contacto y constatar que la denuncia es real. Una vez que se constata, se activa el protocolo de búsqueda de personas. Cada puesto tiene su sector de la ciudad y se les pasa – si es que la hay – a todos los operadores para que ellos recomienden a las patrullas que están en las calles” agregó el Crio. Hinojosa.

Además, a través de los puestos policiales se empieza a trabajar con las posibles ubicaciones de las persona hasta agotar las posibles ubicaciones y se empiecen a activar otros tipos de diligencias administrativas o de campo. “Todos los extraviados se cargan en la base del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), para que todas las policías del país sepan que estamos buscando y cuando las encontramos las cargamos como ´habidos´. También tenemos la consulta con migraciones para conocer si la persona salió por algún paso, como se hizo en el caso de Marianela Gracioni” continúo Ovejero.

A medida que se van cumpliendo cada uno de los procedimiento, la búsqueda de la persona se inclina hacia determino punto, por lo que, se consulta en primer instancia al fiscal de la zona y luego al que corresponde de acuerdo a la información recolectada. La misma puede inclinarse hacia un homicidio, un delito sexual, un conflicto familiar o trata de personas.

Otros de los procedimientos que realiza la policía, durante la búsqueda, es controlar el uso de la tarjeta de colectivo, ya que en muchos casos se encuentran identificadas con el hombre de la persona. También se recurre a una base de datos comerciales, para conocer si la persona tiene algún tipo de deuda y/o cheque rechazado. “Esto es para ver si pude estar vinculado a algún tipo de negocio o que se esté escondiendo por ese motivo” aclaró el secretario de Seguridad a InformateSalta.

En estos casos, la familia es la principal fuente de información para los investigadores, se les consulta sobre la última vez que fueron vistos, si tenía celular, cuál era el número, si tenía Facebook, Instagram, etc, y si autorizan a divulgar su foto. “Con el aporte del celular, se puede trabajar con las sábanas de mensajes y/o llamadas” indicó Jorge Ovejero.

“Tuvimos un caso, de un chico de Córdoba que había venido a Salta y se pone de novio con una chica. Después este se desaparece y la mujer hace una denuncia de extravió. La chica había quedado embarazada. El chino no era que estaba desaparecido, sino que se había ido, pero la chica no lo entendía. El tipo por teléfono nos decía que no tenía nada que ver y nosotros le pedíamos al menos se acerque a una comisaría para que podamos cerrar el caso” relató el funcionario provincial.

De esta manera, el operativo de búsqueda no puede finalizar hasta que se haya constatado formalmente el paradero de la persona. Previo a este protocolo, en Salta se llegaron a encontrar 160 personas extraviadas por comisaria, la gran mayoría ya había aparecido, pero la familia no se había acercado a notificarlo.

¿Qué sucedió con los hermanitos desaparecidos?

El jefe de la UNAC, Justo Martínez, indicó que la denuncia entró por un llamado al 911 y a partir de ahí se disparo el operativo de búsqueda al sector centro y al 4 que es zona este. “Se recomienda a todos pero especialmente a estos dos sectores. A pesar de las entrevistas que se hicieron, la familia no paso toda la información.”

En muchos casos, los familiares no develan el verdadero trasfondo. “En el caso de los chicos de la calle o que son maltratados dicen que se han ido pero no dicen todo. Muchas veces otros familiares los tienen y los están escondiendo o incluso por ahí tienen problemas de adicción y ni los mismos padres lo saben” sostuvo Martínez.