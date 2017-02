Intendentes piden participar de las negociaciones salariales

La paritarias vuelven a ocupar el centro de las miradas, es por ello que el presidente del Foro de Intendentes, Mario Cuenca, explicó a InformateSalta la importancia de su participación en las mesas de negociaciones, para que los municipios logren mostrar su realidad económica y evalúen aquellos gastos que sí están en condiciones de realizar y aquellos que no.

“Nosotros desde hace tiempo queremos participar de las paritarias porque no es lo mismo para la provincia resolver dar un aumento, que para los municipios, las situaciones son completamente distintas”, destacó el intendente de Campo Santo.

En ese sentido explicó que hay ítems que la provincia negocia con los gremios que los intendentes después no pueden pagar. “Por ahí los gremios vienen a los municipios y hay algunos que han pagado estos ítems por presiones, para no tener problemas, otros no”, informó, destacando la necesidad de participar de los encuentros para evitar estos conflictos a futuro.

Si bien saben que van a poder participar con voz, remarcaron que aún no tiene voto porque “es decisión del ejecutivo provincial el porcentaje”, quieren formar parte del proceso para no poner en una encrucijada a los municipios con los gastos.

Finalmente explicó que buscan evitar inconvenientes durante todo el año. “Conocemos que hay una situación muy delicada tanto en el país como en la provincia y el municipio tiene un gasto fijo”, por eso la importancia de poder negociar los aumentos de paritarias.