Sáenz no descarta una alianza con Urtubey

El intendente de la ciudad admitió que mantiene un diálogo fluido con el gobernador y agregó que no cierra ninguna puerta. No obstante, aclaró que su límite es la dirigencia que acompaña el regreso de Cristina Kirchner.

En el marco de un nuevo año electoral, Gustavo Sáenz, intendente de la ciudad de Salta, ante los micrófonos de FM 89.9, analizó el escenario político tanto a nivel provincial como nacional y no descartó formar parte de un frente junto al gobernador Juan Manuel Urtubey, con quien confirmó mantiene una buena relación y un diálogo fluido.

No obstante, aclaró que no integraría un mismo espacio con aquellos dirigentes que han pertenecido o que pertenecen todavía al frente que llevó a Cristina Fernández de Kirchner como presidenta.

En ese contexto, aseguró que hay algunos que no se dan cuenta de que llega un momento en que hay que dar un paso al costado y renovar dirigencialmente los distintos partidos. “La alternancia es fundamental, pero bueno, muchos no quieren escuchar o no escuchan lo que la gente quiere”, sostuvo.

Por otro lado, destacó el acompañamiento del Concejo Deliberante. “Hay muchas cosas que no han compartido o que han criticado, y que a mí me parece bien que así sea porque eso nos hace corregir rumbos que están equivocados, aquel que cree que todo lo que hace está bien entra en la soberbia del gobierno nacional anterior”, dijo.

Además resaltó la pluralidad de su gabinete. “Tenemos dirigentes valiosos de distintos partidos, esto le hace bien y nos hace bien a todos”, enfatizó.

Por último, aseguró que se han equivocado en muchas cosas pero también han tenido aciertos. “Hemos hecho muchísimas obras y seguramente quedan muchísimas más por hacer, pero hoy la gente reconoce”, finalizó.