Amenazan a carreros con “prenderles fuego”

En el día en que los salteños recuerdan el natalicio del general Martín Miguel de Güemes, la Agrupación de los Carreros también quieren realizar su reconocimiento al héroe nacional, y para eso anunciaron que, durante la tarde, van a desfilar al pie del monumento que recuerda su gesta por la independencia nacional.

Sin embargo el titular de la agrupación, Freddy Flores, denunció persecución contra sus intenciones. En diálogo con FM Pacífico, Flores afirmó que la policía estuvo indagando los datos personales de los carreros que pretenden marchar frente al monumento ecuestre. “Estamos siendo perseguidos los carreros, no tiene nada que hacer la policía en los domicilios de los carreros preguntando nombre y apellido de quién va a desfilar esta tarde, eso se llama “persecución””, manifestó.

Del mismo modo, Flores defendió las intenciones de rendir homenaje a Güemes: “Solo estamos haciendo un desfile en homenaje al natalicio de nuestro héroe nacional, el gauchaje se pone de pie y va a festejar el natalicio, no la muerte; para nosotros los humildes la muerte es dolor, el natalicio es fiesta y alegría de lo que viene por delante”.

Contra los proteccionistas

Flores también criticó la postura de los proteccionistas de animales de Salta, quienes se habrían mostrado disconformes y molestos con el desfile de los carreros, e inclusive habrían amenazado con quemar las jardineras. “Nosotros no le vamos a contestar a esas mitómanas compulsivas, que son 20 personas, no van a manejar los destinos de la ciudad de Salta”, aseveró agregando que llevarán matafuegos en caso de que alguien intente incendiar los carros.

“Somos humildes y trabajadores, somos de la cultura del trabajo, no somos delincuentes”, expresó Flores para concluir.