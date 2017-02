Confirmado: Habrá atención reducida en los bancos de Salta

El secretario general de La Bancaria en Salta, Carlos Rodas, aseguró que la medida de fuerza que se llevará a cabo en las últimas dos horas de mañana y el viernes no afectará a los cajeros automáticos. No obstante, aclaró que no correrá con la misma suerte el clearing.