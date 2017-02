Engordará hasta pesar 450 kilos para cumplir su fantasía sexual

Monica Riley tiene 27 años, vive en Texas, Estados Unidos, y tiene un objetivo en la vida: convertirse en la mujer más gorda del mundo para sentirse como una reina y cumplir una fantasía sexual junto a su novio, Sid.



Su menú diario consiste en seis galletas, seis panchos, un gran tazón de cereal azucarado, dos batidos para ganar peso, cuatro McChicken, cuatro hamburguesas con queso doble, una gran porción de papas fritas, 30 nuggets de pollo, macarrones con queso, delicias de Taco Bell trata y un kilo de helado. Con todo eso, ingiere de media unas 8.000 calorías por día.



Según explicó en varias entrevistas a medios locales quiere engordar hasta pesar 450 kilos y no poder moverse. "Mi plan es estar inmóvil. Me sentiría como una reina porque Sid estaría pendiente de mí. Él está entusiasmado con esta idea también. Es una fantasía sexual para los dos", confiesa.



Asimismo, asegura que ama su figura y sus 318 kilos: "Cuanto más grande es mi barriga, más atractiva me siento. Me encanta mi barriga grande, suave y rellena de comida". A veces debe ingerir alimentos a través de un embudo asistida por su pareja, prática que dice encantarle: "Alimentarme con el embudo es lo que realmente deseo. Me parece que es una experiencia muy sexual y sé que a Sid también le gusta",







Monica tiene cuentas en todas las redes sociales y un canal de Youtube desde el año 2011 llamado ’PirpleWings919’ que cuenta con más de 9 mil suscriptores y más de un millón de visualizaciones. En los videos muestra cómo come o explica detalles de su vida cotidiana.



No obstante, con esta actitud pone en riesgo su salud. La obesidad puede generar entre otras complicaciones un nivel de azúcar alto en la sangre o diabetes; presión arterial elevada; nivel alto de colesterol y triglicéridos; problemas cardíacos; accidente cerebrovascular; dolencias óseas y articulares: apnea del sueño (dejar de respirar al dormir); cálculos biliares y problemas del hígado o algunos tipos de cáncer.