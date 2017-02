Juicio a Mazzone: Testigos que mienten y contradicciones

Jornada intensa la de ayer, con 7 testimonios. Tres jóvenes testigos aseguraron que habían mentido por indicación del remisero Eliseo Elías Valdez, "para no perjudicar a Don Chicho". Contradicciones de la ex pareja.

Tres jóvenes testigos aseguraron que en la primera parte de la investigación de este hecho, mintieron por indicación del remisero Eliseo Elías Valdez, quien les dijo que "para no perjudicar al ahora ex jefe comunal debían decir que en esa fiesta estaban con la pareja del ex intendente y sus hijos", según da a conocer hoy Nuevo Diario de Salta.

Mazzone y los remiseros Manuel Santiago Amador y Valdez son juzgados por corrupción de menores.

Las tres chicas que el 19 de diciembre de 2014 (cuando dos de ellas eran menores de edad) estuvieron en el asado en la casa del entonces intendente de El Bordo, Juan Rosario "Chicho" Mazzone, aseguraron que esa noche estuvieron solo las cinco jovencitas con Mazzone y un grupo de remiseros, que se metieron a una pileta en ropa interior y algunas de ellas posaron en ropa interior junto al ex intendente.

7 testigos



Los dichos de las tres chicas contrastaron con los de quien era por entonces novia de Mazzone, Yanet Moreno, y los de su hermana Jimena Moreno. Ambas afirmaron que esa noche estuvieron en el asado, con sus respectivos hijos (un nene y una nena), que vieron la llegada de un remisero con dos chicas (antes habían dicho que eran tres), que estas jóvenes se sentaron a la mesa solo unos minutos y enseguida fueron a la pileta.



Ambas aseguraron que se retiraron a las 23. Las jovencitas que estuvieron en la fiesta aseguraron que Valdez las buscó (igual que las dos que declararon anteayer) y que al llegar a la finca La Ramada solo estaban ellas y los remiseros. Que compartieron brevemente el asado, bebieron vino y se metieron en la pileta. Ante las preguntas de la fiscala María Luján Sodero, las tres reconocieron que en la primera parte de la investigación dijeron que estaban la mujer de Mazzone y sus hijos por indicación de Valdez, quien, cuando se difundieron las fotografías, las llamó para decirles cómo debían declarar.

Oferta sexual

Una de ellas dijo que a la pileta también se metieron Mazzone y Valdez (con boxers), y que los otros remiseros estaban "alrededor" de la pileta. Esta chica también aseguró que otra adolescente le dijo que el entonces intendente le había hecho una oferta sexual, pero que ella no aceptó.

También reconoció que cuando comenzó la investigación sintió miedo, porque "si declaraba en contra del señor Mazzone me podía pasar algo". Las dos hermanas fueron las últimas testigos de la jornada. Ambas declararon luego que se exhibieran los videos de sus testimonios en Cámara Gesell, cuando eran menores de edad. Una de ellas, que no aparece en las famosas fotos, recordó ante las preguntas de la fiscala que un remisero le preguntó si le podía sacar una foto porque tenía lindo cuerpo y le recomendó que hiciera como sus amigas, que estaban tomándose fotografías.



Testimonio del peluquero

El primer testimonio fue del peluquero Hermindo Alarcón Tejerina, amigo de Valdez, quien fue convocado por su defensa (a cargo de Walter Clark), para que contara que con el acusado habían conocido en el boliche a dos chicas que estuvieron en el asado, dos hermanas que en 2014 eran menores. Con ese testimonio se fue revelando un poco la estrategia de la defensa: demostrar que las chicas venían ya con un conocimiento sexual.



También declaró la madre de las hermanas, Ana María Vilca, quien aseguró que supo de la cena por los relatos de sus hijas, pero que la más chica le afirmó que "don Mazzone en ningún momento se propasó con ella o con las otras chicas”.

Contradicciones

La ex pareja de Juan "Chicho" Mazzone, Yanet Moreno, eligió ayer declarar, a pesar de que al haber sido novia suya cuando ocurrieron estos hechos tenía la posibilidad de abstenerse. Lo que dijo no fue de mucha ayuda.

Aseguró que la noche del 19 de diciembre de 2014 acompañó a su pareja en la preparación del asado para los remiseros, que comió y departió con ellos y se retiró a las 23, porque su hijo se había quedado dormido. Sostuvo que se fue junto a su hermana, Jimena Moreno, quien había ido con su pequeña hija.



Sin embargo, Yanet incurrió en varias contradicciones con su declaración anterior, en la etapa de preparación de este juicio oral y público: dijo que Elías Valdez solo llevó a dos chicas, antes dijo que eran tres. Fue advertida de su juramento Ahora expuso que su hermana llegó a la finca luego de ella, antes dijo que llegaron juntas; en este punto fue advertida de que estaba declarando bajo juramento y volvió a su declaración anterior, manifestando que llegaron juntas. En cuanto a la ropa de su ex pareja, ahora expresó que tenía un pantalón tipo bombacha, antes dijo que tenía jeans (otros testimonios dicen que tenía un pantalón de vestir).



Ayer sostuvo que las chicas se sentaron a comer, antes dijo que no. Por otro lado, Yanet Moreno en otra parte de su declaración expuso que no le llamó la atención que las chicas quisieran pasar a la pileta, o que se sacaran fotos, porque era habitual que la gente pidiera hacerse fotografías en el lugar. Sin embargo, reconoció que "no era común" que fueran a las 11 de la noche a sacarse fotos. Dijo que recién al otro día se enteró de las tomas en ropa interior. "No podía creer", "que estuvieran las chicas en bikini, en el yacuzzi, en todas partes de la casa", aseguró.



Añadió que su pareja, en ese entonces el ex intendente Mazzone, le dijo que "no había pasado nada", que solo se había sacado las fotos por pedido de las chicas.