La sociedad, sin piedad contra los carreros

A través de las redes sociales, la mayoría de los salteños se expresó en contra del movimiento de carreros luego de conocerse las agresiones a los proteccionistas, ocurridas en la jornada de ayer en el Monumento Gral. Güemes.

“¡Fuera carreros de Salta!”, expresó indignado un joven. “Deberían ponerlos en prisión a todos los carreros, son maltratadores de animales, años que vienen haciéndolo y el gobierno no hace nada y encima agreden a los proteccionistas infelices”, se quejó.

Otro hizo hincapié en que se escudan detrás de una necesidad de trabajo. “Una vez salió un proyecto de motovehículos y no aceptaron, siguieron por lo fácil que es cargar un carro con todo y c… a palos a un pobre animal sacándole el jugo todo el día, cuándo será el día que se solucione esta problemática de una vez”, dijo.

Además apuntaron contra la policía, los concejales y la municipalidad de Salta. “¿Dónde m… está la policía?; ¿Y el gobierno municipal?, tienen que proteger a los animales y dejar de mantener vagos rateros como Freddy Flores y las lacras de su clan”, expresó.

Unos pocos salieron en defensa de los carreros. “No entiendo por qué los carreros no pueden desfilar, por qué antes de juzgar a esta gente no tratan de darles otro trabajo o enseñarles a cuidar los caballos, siempre yendo al choque todos y después no se bancan las consecuencias”, dijo uno.

Otro también se expresó en el mismo sentido. “La gente si no labura con eso se muere de hambre, no todos maltratan a los animales, pensemos más en el prójimo, no podemos pretender defender animales si sabemos que hay niños con hambre”, detallaron.

Por último, hubo quienes sostuvieron que ni los carreros ni los proteccionistas deberían haber asistido. “No justifico la violencia bajo ningún termino pero el que busca encuentra, lamentablemente nadie la mandó a macanear ahí, eso es hacerse golpear al vicio”, finalizó.