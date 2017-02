Un audio que lo cambia todo: Ofrecían bolsones a los carreros para participar del desfile

¿Qué motivó realmente a los carreros a asistir en la jornada de ayer al Monumento a Güemes? ¿Patriotismo o necesidad?

Pese a la falta de autorización para realizar un desfile en honor al natalicio de Martín Miguel de Güemes, los carreros marcharon al monumento, pero motivados por algo más que el orgullo patrio.

En las últimas horas, Radio Vos dio a conocer un audio en el que se escucha a Freddy Flores Núñez, referente de los carreros, organizar la distribución de dinero y bolsones de mercadería a cambio de la participación del sector en el desfile: “Están todos anotados y los datos de la gente ya están en Buenos Aires”, se lo escucha en una primera instancia.

El audio prosigue con Flores organizando la entrega de la mercadería enviada: “Mañana busco los grupos de voluntarios y vamos a armar los bolsones”, dice el carrero, a lo que añade: “No hay que guardarla a la mercadería, no hay que guardarla y mañana de 18 a 21 hs. se entregan los bolsones a los que fueron, no quiero ver caras que no han ido al Monumento. Ustedes vienen, buscan el bolsón y se van nomás”, concluye.

