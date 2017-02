¿Estás listo para vivir otro Domingo Carpero?

Carpa El Diablo continúa acercándote la mejor opción a la hora de celebrar el carnaval y este fin de semana no será la excepción.

Este domingo 12 de febrero, la cartelera ofrece la actuación del fenómeno tropical más taquillero de los últimos tiempos: Oscar Belondi y La Repandilla estarán en el escenario mayor de Carpa El Diablo para contagiar sus grandes éxitos a todos los presentes. También tendrá su lugar otro gigante de la música tropical como lo es José Luis Salinas y su Grupo Ternura que ofrecerán un repertorio amplio con dos horas de show a puro carnaval. Luego llegará el turno de otro plato fuerte. A partir de las 17 hs. y durante una hora, ofrecerá su show Damas Gratis.

Cabe destacar, que Carpa el Diablo cuenta con un predio de 12 hectáreas, donde se levantaron importantes carpas de circo para la protección del público ante las inclemencias del clima. De esta manera, los espectáculos no se suspenden por lluvia. El público puede acercarse a Ruta 26, Km 5 ½, lugar donde se encuentra el predio, con su vehículo ya que cuentan con el espacio necesario para su estacionamiento.

En materia de seguridad, se tomó la decisión de no vender lanzanieves, por lo que se juega con harina, temperas, agua y albahaca. Dado que hay una disposición que prohíbe la venta de envases de vidrio y de metal, desde la organización recomiendan no llevar termos o similares. Es necesario, al ingreso, presentar DNI ya que no está permitido el acceso a menores.