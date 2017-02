Youtuber se grabó contando hasta 100.000 y el video superó las 7 millones de reproducciones

Las imágenes no son increíbles ni cuentan con un guión divertido u original.

Aunque el youtuber MrBeast tiene algo más de 600.000 suscriptores, logró superar las 7 millones de reproducciones en uno de sus videos.



Las imágenes no son increíbles ni cuentan con un guión divertido u original. Lo único que hizo es grabarse mientras cuenta hasta 100.000.



En el video, el youtuber aclaró que la grabación original tiene una duración de 40 horas.



Sin embargo, como el programa de edición de video que usó no permite más que 24 horas, aceleró la velocidad en algunas partes para adaptarlo a esa limitación.



A partir de ello, publicó 23 horas, 48 minutos y 5 segundos de un video en ell que se ve a joven mirando a la cámara, contando desde 1 hasta 100.000.



"Es la mayor tortura a la que me sometí", advirtió MrBeast, quien sostuvo que se decidió a hacerlo porque estaba "aburrido".