Asamblea bancaria: “Por miedo”, Masventas no acató la medida

Así lo aseguró el titular de la Asociación Bancaria de Salta, Carlos Rodas, quien dejó en claro que esto no significa que los trabajadores no estén de acuerdo con el reclamo. “Nosotros respetamos el derecho a trabajar”, dijo.

El titular de la Asociación Bancaria de Salta, Carlos Rodas, en diálogo con InformateSalta, confirmó que Masventas fue el único banco que no adhirió a la asamblea convocada a nivel nacional.

No obstante, aseguró que el hecho de que Masventas haya trabajado no significa que la gente no está de acuerdo con el reclamo. “Hay mucho miedo, mucho temor, nosotros siempre hemos dicho que respetamos el derecho a trabajar”, dijo.

Con respecto a la medida de fuerza, consideró que fue muy positiva. “El fundamento de nuestra lucha es inapelable, la gente está defraudada por este gobierno y el ataque hacia los bancarios no tiene sentido, es hasta inapropiado lo que hacen”, sostuvo.

Por último, recordó que mañana mantendrán la misma medida durante las últimas dos horas y adelantó que el lunes 13 se reunirán todos los secretarios generales en Buenos Aires para definir la fecha del paro.