Pelea de patotas: “La presencia policial generó que los grupos antagónicos los agredieran”

Tras la noche de terror que se vivió en la zona de los barrios Santa Lucía, Progreso y Sarmiento, donde patotas desencadenaron una batalla sin parangon contra las fuerzas policiales, desde el Ministerio de Seguridad están trabajando en la identificación de los revoltosos y en mejorar la seguridad para los vecinos.

En diálogo con FM Profesional, el secretario de Seguridad, Jorge Ovejero, se refirió a la gresca desatada: “A las 18 horas fue un grupo de vecinos manfiestandose; nosotros con motivo de ese reclamo, lo más importante fue llevarle una respuesta; anoche decidimos reforzar los operativos en la zona, mandamos una casilla, una especie de base ambulatoria, con refuerzos de infantería para reforzar el patrullaje en la noche".

“La presencia policial fue lo que generó que grupos antagónicos de eso barrios agredieran y enfrentaran al personal policial, del que lamentablemente resultó lesionado un agente de infantería”, prosiguió el secretario.

Del mismo modo, Ovejero adelantó que están trabajando en la identificación de los responsables, al igual que en la elaboración de los informes de lo acontecido: “Todavía se están conformando informes, tomando declaraciones, no quiero adelantarme a la cantidad de gente que había, porque queremos presentar a los fiscales información precisa, y hasta que no la tengo no quiero adelantar información”.

No obstante, el secretario de Seguridad aseveró que las provocaciones de los grupos antagónicos no serán una limitación en su accionar en pos de la seguridad vecinal. “Lejos de hacernos bajar los brazos, vamos a redoblar los esfuerzos; sabemos que es una zona compleja de la ciudad con un gran nivel de conflictividad de grupos antagónicos; vamos a redoblar los esfuerzos para replanificar el abordaje operativo en la zona”, concluyó.