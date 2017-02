“Gonza usará todas las artimañas posibles para frenar su destitución”

Juan Dávalos, presidente del Concejo Deliberante de San Lorenzo, dijo que aún no fue notificado de las denuncias penales presentadas por el intendente pero aclaró que no tiene nada que ocultar a la justicia. “No sé si Gonza puede decir lo mismo”, sostuvo.

El presidente del Concejo Deliberante de San Lorenzo, Juan Dávalos, ante los micrófonos de Fm Cadena Máxima, se refirió a las denuncias penales presentadas por el intendente Ernesto “Kila” Gonza contra los ediles que apoyaron su destitución a través del juicio político.

En primer término, aseguró que aún no fue notificadopero aclaró que no le preocupa tener que responder ante la Justicia ya que no tiene absolutamente nada que ocultar. “Me gustaría saber si Kila Gonza tiene la misma convicción y si está en condiciones de enfrentar a la justicia”, sostuvo.

Con respecto a las supuestas irregularidades en el proceso de destitución planteadas por el abogado Carlos “Uluncha” Saravia expresó que “deberían ponerse de acuerdo, ya que el otro letrado de Gonza (Dr. Garzón) aprobó las actuaciones del Juicio Político”.

No obstante, aseguró que en definitiva será la Corte de Justicia quien defina la situación del intendente. “Sería bueno que la justicia a través de la Corte Suprema decida cuanto antes para que esto quede claro”, dijo.

Por otro lado, aclaró que Gonza continúa siendo el intendente hasta que se expida la justicia. “El efecto no es suspensivo sobre el intendente, así que él está en su facultad hasta que la Corte se expida y vea si el procedimiento estuvo bien hecho o si no le dimos el derecho a defensa”, aclaró.

Sin embargo, señaló que “Kila” Gonza y sus abogados articularán distintas maniobras para frenar la destitución. “Todas las artimañas que se puedan hacer en este tiempo la van a tratar de hacer el y van a gastar una buena parte de dinero para ver cómo salvarse de los errores que cometieron”, agregó.

Por último, sostuvo que San Lorenzo no merece tener un intendente como Gonza. “Necesitamos que venga otro intendente, estamos luchando contra un personaje que no es fácil, pero hay mucha gente honesta que quiere ver las cosas bien”, finalizó.