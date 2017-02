El ascenso cedió y se encamina el regreso del fútbol

Los dirigentes de la B Nacional aprobaron hoy el proyecto del nuevo estatuto de la AFA y el fútbol argentino avanzó hacia su normalización, aunque resta un paso trascendente: el dinero a recibir por la rescisión del contrato del Fútbol para Todos.

"Fue una reunión tensa y en la que todos terminamos cediendo algo", resumió el vicepresidente de Nueva Chicago, Daniel Ferreiro, a la salida del encuentro, que estuvo convocado y encabezado por el titular de Barracas Central y precandidato a conducir la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

"La objeción central era el número de representantes que tendremos en la Asamblea según el nuevo estatuto, porque aunque en principio logramos pasar de 18 a 21 hay que entender que somos la voz de más de 3.500 clubes de la Argentina -agregó Ferreiro-. Pero bueno, finalmente todos cedimos algo y llegamos a un acuerdo, aunque falta lo de la deuda del gobierno por el Fútbol para Todos".

Según el proyecto del nuevo estatuto de la AFA, y a sugerencia de la FIFA, la Asamblea tendrá 46 representantes: 22 de Primera División, 21 entre el Ascenso y el Consejo Federal y 3 del Grupo de Interés (fútbol playa, fútbol femenino, fútsal, ex jugadores, ex Dts y ex árbitros).

La rescisión del contrato del FpT, unilateralmente decidida por el gobierno nacional, será mientras tanto el eje de una nueva reunión el lunes próximo a partir de las 11 y en la que la AFA estará representada por un grupo de directivos de distintas categorías. La idea de los dirigentes de fútbol es cobrar 530 millones de pesos, aunque "quedan en el aire" los 350 millones prometidos para diciembre pasado por la Comisión Normalizadora de la entidad, presidida por Armando Pérez.

"Tenemos problemas económicos acuciantes", había expresado ayer el presidente de All Boys, Fabián Aguirre.

Al dinero que aportará el gobierno se sumarán los 1.200 millones de pesos "de llave" que deberá abonar la empresa adjudicataria de los derechos televisivos del fútbol argentino: los sobres con las ofertas se abrirán el 20 de febrero y en una asamblea prevista para el 24 se decidirá el ganador. Hasta aquí, los proyectos más interesantes para los clubes son los de Fox-Turner y ESPN.

"Si todo sigue como lo venimos previendo, las condiciones se van dando para que el fútbol vuelva el 3 de marzo -contó Ferreiro-. En la Asamblea del 24 tendríamos que tratar lo que será la oferta del gobierno para dar por terminado el FpT, el contrato para la televisación con la empresa que haya hecho la mejor oferta y el nuevo estatuto, que debe ser enviado a la FIFA para su aprobación final".

De esa Asamblea, en teoría, también tendrían que salir los candidatos a la presidencia de la AFA y la fecha para las elecciones, que -según pedirán-, serán en la primera quincena de marzo.