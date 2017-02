Cinco "hechizos" para hacer una limpieza profunda en tu vida

Alejandro Jodorowsky es un artista chileno, de ascendencia judío-ucraniana, nacionalizado francés. Entre sus múltiples facetas destacan las de escritor y director de cine. Es el creador de la psicomagia. Ésta es una técnica que pretende servir de sanación espiritual. A continuación, 5 consejos para hacer limpieza profunda en tu vida.



1. Tengo algo que me está contaminado, pero por otra parte me gusta, ¿lo puedo “limpiar”?



Jodorowsky, en “Manual de psicomagia”, basado en la receta de los curanderos mexicanos para liberarse de las influencias, pero en lugar de aplicarlo a nosotros mismos (el cuerpo), lo empleamos para limpiar el objeto del pasado:



“Poner a entibiar dos litros de agua en una cacerola y agregar tres puñados de sal gruesa. Coger un manojo de perejil, empaparlo en la preparación y pasarlo por todo el cuerpo, comenzando por el lado izquierdo. Repetir dos veces al día esta operación: una vez por la mañana y otra por la noche. Cada vez que se termine la tarea, poner el perejil en la cacerola vacía, rociarlo con alcohol y prenderle fuego. Tirar las cenizas por el inodoro. Hacer esto durante siete días seguidos.”



2. ¿Y ante la presencia de amistades vampíricas?



Muchos individuos que no han encontrado una meta hacia donde dirigir su vida, tienen la necesidad de llenar su tiempo, pensando que son nuestros buenos amigos, amueblan el vacío de su existencia diaria con nosotros. Nos hacen malgastar muchas horas contándonos chismes o comentando las noticias o alabándose a sí mismos o quejándose o invitándonos a tragos, pero nunca son capaces de interesarse en lo que somos o sentimos profundamente. Nos usan como espejos de su superficialidad. Amistad es crear algo positivo juntos, no matar el tiempo juntos. La persona, si se siente socialmente atrasada en este tipo de relaciones:



Tiene que obtener una fotografía de sus «amigos», pegarle una tirilla de plástico negro en la boca y meterlas dentro del refrigerador con la cara hacia abajo. Su inconsciente comprenderá el mensaje y poco a poco verá que, sin un gran esfuerzo, esas relaciones se irán enfriando.



3. ¿Y una idea loca? ¿Cómo me la quito de la cabeza?



“Pintamos una bola de hierro con colores locos. Nos compramos un sombrero, dentro del mismo y sobre la cabeza cargamos con esa bola. Transcurridos unos días (en los que vamos cargando con nuestra bola) dejamos rodar la bola en una calle y enterramos el sombrero plantando algo allí.



4. Cómo quitarse una antigua pareja de la cabeza.



Usando el principio anterior, puedes llevar su foto sobre la cabeza (tapada con un sombrero, una semana) Después quemas la foto y mezclas una parte de las cenizas con vino y lo bebes (lo estarás incorporando) la otra parte la entierras, junto con el sombrero y allí plantas algo bello.



5.Quitarse las etiquetas que te han ido poniendo durante toda la vida.



Aunque con buenas intenciones, nuestros padres y educadores nos adjudicaron definiciones negativas. Estas perduran durante muchos años impidiéndonos desarrollarnos con placer. En psicomagia llamaremos a estas definiciones “etiquetas” porque se nos pegan al ser.



Puedes escribir en etiquetas adhesivas el mayor número de definiciones que le hayan dado. Por ejemplo: “No tienes oído para la música”, “Aprovechada”, “Egoísta”, “Débil”, “Tonta”, “No sabes usar las manos”, “Gordo”, “Flaco”, “Mentiroso”, “Vanidosa”, “Desagradecido”, “Ladrón”, etc. Se pegará las etiquetas por todo el cuerpo, muchas de ellas en la cara, y saldrá a pasear así el mayor número de horas. Cuando regrese a su casa, tiene que despegarse las etiquetas, formar con ellas una bola e ir a arrojarla al basurero de su ciudad, habiéndose antes acariciado el cuerpo con las manos empapadas en un agradable perfume.