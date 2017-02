Lamentables daños a una biblioteca popular

A pesar del receso de verano, los integrantes de la institución están trabajando todos los días en la recuperación edilicia. Se encuentran realizando trabajos de pintura y arreglo de techos, además de la preparación de otros espacios que serán puestos a disposición de los vecinos.



El lunes cuando llegaron a la sede se encontraron con una desagradable sorpresa. En horas de la noche un grupo de chicos que siempre se junta en la plazoleta homónima había roto vidrios, empujado sillas y volteado, con la ayuda de algún elemento, las estanterías. Además, lograron sacar una serie de alegorías infantiles realizadas en telgopor para luego destrozarlas. Las ventanas que resultaron dañadas fueron cuatro.



"Lo más lamentable es que los chicos que produjeron estos daños no tienen más de 15 años y son de nuestro barrio", dijo José María Chaile, presidente de la Biblioteca a El Tribuno. Chaile aclaró que los adolescentes no entraron a robar, sino que simplemente desde afuera provocaron los daños.



"Lo que más molesta es la acción, porque son chicos de entre 12 y 15 años", agregó. De acuerdo a lo que contó Chaile, los chicos se juntan en la plazoleta todos los días, alrededor de las 21 y muchas veces se quedan hasta la madrugada. "No sé que hacen los padres de esos chicos porque están horas sin hacer nada, tonteando nada más. Por suerte no los vemos tomar alcohol ni drogas, sino que se ve que se aburren y comienzan a hacer daños" relató Chaile.

A la plazoleta le faltan algunas luminarias, entonces aprovechan la oscuridad para hacer destrozos. "A veces no les decimos nada porque es peor. Después aparecen las paredes garabateadas". Las autoridades de la biblioteca sostienen que es fundamental que la gente sienta como propio el lugar. "Es de todos los vecinos, y trabajamos día a día para que todos puedan hacer uso de las instalaciones", aclararon.



Cabe recordar que en la biblioteca se realizan actividades como pintura, folclore, apoyo escolar, ajedrez, inglés, concursos y torneos en diferentes disciplinas. Además cuentan con wifi y computadoras conectadas a internet.

¿Robo?

En su cuenta de Twitter, el concejal Gastón Galíndez había expresado su indignación por el robo que habría sufrido la citada biblioteca popular.