Padres denuncian graves irregularidades en la ex ENET 2

Según dieron a conocer, la actual cooperadora no quiere entregar el dinero que aportaron los padres ni llamar a asamblea. “Durante todo el 2016 estuvimos pidiendo la asamblea para renovar autoridades de la Comisión Directiva de la Cooperadora pero se negaron y no respondieron a ninguna de las notas enviadas. Están más preocupados en discutir qué en hacer tal como lo demuestra su gestión de los últimos años”, manifestaron en un comunicado.

Informan que se escudan en su Personería Jurídica para no rendir explicaciones a las autoridades escolares. Tienen una empleada cuyo sueldo se paga todo el año con el dinero que aportaron los padres para ayuda escolar. Insólitamente, la presidenta es Marta Langone que no es madre de un estudiante y está en ese cargo desde hace más de 15 años.

Además, respecto a la directora, profesora María Frutos “es una mujer que puede tener buenas intenciones pero está cansada. Está mal asesorada, tiene una mala relación con más de 20 profesores, hay muchos problemas de comunicación, no arma equipos de trabajo, no delega, todo lo quiere hacer a su manera y no acepta sugerencias, hay problemas con los padres, con los ordenanzas y con los estudiantes. No toma decisiones sin un aval firmado de parte de Ministerio con lo cual en definitiva no hace ni deja hacer, hasta las decisiones más simples se vuelven burocráticas”.

Siguen los reclamos

Pero eso no es todo lo denunciado por esta comisión de padres. Según dijeron, hasta el tradicional equipo de Handball fue perjudicado. “Se restringe la inclusión de la sociedad al no permitir que los tradicionales equipos de Handball de la ENET Nº 2” jueguen en la escuela, lo que llevó a la disolución de los mismos. En la escuela no hay buffet ni comedor para que los chicos puedan almorzar dentro del establecimiento, lo que los obliga a salir a la calle con el peligro que esto conlleva. La fotocopiadora no pagó ningún alquiler durante el 2016 y cobra precios fuera del acuerdo que hizo con nosotros”.

Problemas edilicios

Por si fuera poco, los padres dan a conocer que ante el próximo inicio de clases hay otros problemas, vinculados a cuestiones edilicias. “Las instalaciones están en mal estado, las paredes, puertas y patios dan pena. Hay problemas con el agua y las cisternas por lo cual suspenden las clases. Hay problemas en los baños y en los techos”.

Manejo de fondos

Para finalizar con esta serie de denuncias, dicen que “ahora el problema se plantea con la ayuda escolar que los padres pagan a la escuela junto con la inscripción a principio de cada año. “La cooperadora quiere recaudar esos fondos y la directora quiere administrarlos sin intermediarios, en definitiva, ninguna de las partes quiere rendir cuentas”.

Esta Comisión de Padres, pretende “un director nuevo con ganas de trabajar y con aptitudes para dirigir esta compleja escuela que tiene doble jornada y los talleres técnicos más grandes de Salta. También queremos llamar a una nueva Cooperadora, con ganas de hacer y trabajar por los chicos y que trabaje junto con la Dirección. Queremos devolverle la grandeza a la ENET2 y festejar sus 100 años con un nuevo equipo de trabajo por el bienestar de nuestros hijos”.