Orán: Salió a encontrarse con su novia travesti y nunca regresó

Al igual que días atrás cuando se dio conocer el caso de unos hermanitos perdidos que finalmente fueron hallados en compañía de una travesti en nuestra ciudad, ahora, Erlinda Díaz, mamá de Elian, busca a su hijo el cual se habría ido a encontrar con una travesti mayor de edad, el cual supuestamente era su pareja.

La mamá contó que vio por última vez a su hijo, el domingo a las 17 horas aproximadamente cuando pasó por su casa a buscar ropa y se fue a la casa de su hermana donde suele pasar la mayor parte del tiempo. Desde allí, en la noche, el joven salió vistiendo un pantalón de jean y una remera verde diciendo que se iba hasta la plaza de San Martín donde debía encontrarse con su novia de Pichanal.

"A las 22 horas dijo que iba a verse con su novia en la Plaza San Martín. Nosotros no la conocemos a la chica, pero él estaba todo el día chateando con ella, no se veían porque ella vive en Pichanal. Lo que me molestó de esa chica es que siempre le enviaba fotos íntimas, yo le dije a él que no se confíe de las cosas de Internet porque hay mucha maldad pero él estaba todo el día prendido al celular por chatear con ella. Y ahora investigando nos damos con que la supuesta novia que se llama Priscila, es en realidad un homosexual mayor que él, es un gay", manifestó la mujer por Radio A Orán.

Y agregó que "el martes me enteré yo que mi hijo no había vuelto desde el domingo, porque fuí a buscarlo a casa de mi hija para llevarlo a inscribir para que estudie. Si yo no lo buscaba mi familia no me iba a decir nada... pero ahora estamos todos buscándolo, mi yerno me ayuda mucho, él es Gendarme", expresó la madre entre llantos.

Finalmente agregó que "no tuve ningún problema ni pelea con él como para que decidiera irse así. Pido a los vecinos si lo ven o a él mismo si me está escuchando que piense en mí que soy su mamá estamos todos desesperados, quiero que aparezca con vida mi hijo, es todo lo que pido" concluyó Erlinda.