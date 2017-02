La proteccionista golpeada denunció a funcionarios

Luego de que Carolina Diarte, una proteccionista de animales que fuera golpeada por carreros durante un desfile en honor a Martín Miguel de Güemes, la mujer que se encuentra en Buenos Aires por motivos de salud, denunció a funcionarios públicos por lo sucedido.

“Carmen Céspedes es mi abogada, ella se reunió ayer con el intendente porque yo lo denuncié, también a Federico Casas, autoridades de Senasa, a la jefa del operativo policial y a la señora Carina Weber (de la asociación carreros)”, declaró en FM Cielo.

Respecto al intendente Gustavo Sáenz, dijo que retirará la acusación luego de que se comunicó con ella y dijo que “no autorizó nada y no es responsable de los golpes. También tengo que hacer una ampliación de la denuncia”, explicó Carolina.

La mujer que aseguró sentir dolor no solamente en sus ojos, sino en todo el cuerpo explicó que fue además víctima de hurto “me robaron la cadena, me sacaron el reloj. En la filmación se ve que yo estaba con una cadena gruesa de plata con una cruz y después cuando ya termina la golpiza ya no tengo mi reloj ni mi cadena así que se va a cambiar la carátula”.

La Policía de Investigaciones se comunicó con ella para explicarle que “que identificaron a uno que me golpea en el ojo derecho. Mi abogada está siguiendo toda la causa hasta que yo vuelva de Buenos Aires”, remarcó.

Finalmente contó que tras la evaluación de especialistas no corre riesgos de perder la vista, pero sí tiene muchas fisuras. “Tengo pequeñas fisuras en el hueso, no se saben exactamente cuántas porque todavía no me vio el traumatólogo, pero me dijeron que las inflamaciones que tengo son de aire”.