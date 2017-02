Turismo: “Enero mantuvo el mismo nivel de turistas que el año pasado”

El titular de la Cámara Hotelera, Gastronómica y afines destacó el trabajo que realizan las autoridades de la provincia para mantener el nivel de turistas en Salta, “lo que nos interesa es la cantidad de turistas que llegan y trabajamos fuertemente en eso”. "Enero mantuvo el mismo nivel de turistas que el año pasado y eso es alentador"

Sin embargo se mostró preocupado por la situación del sector a nivel nacional: “Si nos quedamos de brazos cruzados esperando que llegue el turista con esta situación económica caótica que está pasando el país y cambios que no nos favorecen, el turista en vez de quedarse se está yendo a países limítrofes, Chile, Brasil, Paraguay”, añadió.

Como plan estratégico señaló que Aerolíneas Argentinas es un recurso muy importante “las autoridades deberían trabajar con las herramientas que tenemos, la aerolínea debería tener destinos punto para generar más turismo”.





Fines de semana largos

Tras la noticia de que los fines de semana largos quedaron suspendidos, Kira señaló: “Nosotros tenemos que mantener nuestros establecimientos ocupados la mayor parte de tiempo posible y Salta es una de las provincias más privilegiadas en ese sentido, por el turismo regional en el que trabajamos fuertemente. Va a ser un desafío este 2017”.

Gobierno nacional

Respecto a las decisiones que está tomando el gobierno de Mauricio Macri, el empresario se mostró desilusionado. “Las perspectivas no son buenas, no me convence esta política económica, nos suben los precios, y hay mucha incertidumbre”, dijo aunque afirmó que va a seguir trabajando para que Salta siga creciendo.

Informaciones nacionales hablaron de la creación de 40.000 puestos de trabajo en el sector turístico y Kira no dudo en afirmar que “una cosa es general 40mil puestos de trabajo y otra que el sector cuente con 40mil personas activas. El turismo viene desde hace muchísimo tiempo generando mano de obra de varios sectores, Salta no es ajena. Hay una serie de rubros que se mueven mucho, pero no tenemos un relevamiento al respecto”.