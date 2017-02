Desmienten riesgo de muerte de bebé en el hospital de Tartagal

Tras conocerse la historia de Karen, quien denunció haber vivido un verdadero calvario en el hospital de Tartagal para dar a luz a su hijo, desde InformateSalta nos comunicamos con la doctora que asistió a la joven madre, quien relató con lujo de detalles todo lo sucedido ese día.

La profesional indicó que la paciente ingresó al nosocomio por bolsa rota, por lo cual, y de acuerdo al protocolo nacional, era necesario esperar 48 horas para ver si espontáneamente iniciaba el trabajo de parto. “Ella dice que la hicimos esperar 16 horas pero yo tengo normas y criterios, hay que esperar para que largue trabajo de parto”, contó.

Pasaron unas horas y la paciente empezó con contracciones, pero su familia pidió que se realice una cesárea porque la paciente no toleraba el dolor. “Se le explicó que estaba entrando en trabajo de parto pero no quería saber nada, entonces empezó la mala relación, nos pedían hacer cosas que no estaban indicadas”, dijo.

En vista de ello, le explicaron todo lo que le podía ocurrirle durante la cirugía y los riesgos que corría, lo que no significaba que no se hacían responsables si algo pasara. “Le dijimos que podía sufrir un paro por la anestesia, broncoaspirarse y después tener una infección o hematomas”, sostuvo.

Ante la insistencia de la familia, se vio obligada a comunicarse con el anestesista, quien en ese momento no se encontraba en el hospital. “Yo le pedí que venga rápido, le explique que no era una emergencia pero que por favor viniera rápido, así lo hacíamos temprano porque había mucha presión de la familia”, contó.

También negó que el bebé haya ingerido meconio o liquido y aclaró que si hubiese estado al borde de la muerte deberían haber quedado internada 10 días, tiempo aproximado cuando nace con meconio. “Nació en perfecto estado, nunca se le practicó ninguna maniobra y nunca estuvo internado en neo, a las 36 horas yo mismo le di el alta”, dijo.

Tras la cirugía, se despertó a la paciente para que pudiera ver al bebé. “Ella siempre estuvo bien controlada y con bajo riesgo. Tras la operación se fue con su bebé a casa. Nunca me dijeron no me gustó como me trató, nos despedimos en buenos términos”, sostuvo.

Más explicaciones

Con respecto a la mujer que dijo haber dado a luz parada y que el pañal retuvo al bebé de caer al piso, explicó que tampoco fue así. “La asistió la partera, yo fui cuando ya estaba en sala de parto, el bebé nació bien, no existe eso de que se estaba por caer al piso”, sostuvo.

Por último, indicó que cuando pasó todo estaba en el quirófano. “No es que no nos importen los pacientes lo que pasa es que no damos a basto, yo no tengo ningún interés en que salga mal nada, yo me hago responsable de todo lo que ocurre”, finalizó.