Sofi volvió a sonreír: se reencontró con su amada “ratita”

A través de las redes sociales, se conoció hace algunos días el pedido desesperado de un papá, quien solicitaba colaboración para encontrar el peluche favorito de su hija, quien afronta serios problemas de salud.

Su historia traspasó fronteras y un gran número de personas se movilizó para tratar de dar una solución a la pequeña Sofi, de solo 2 años. Si bien no lograron dar con la ratita perdida, las muestras de afecto no se hicieron esperar, y la niña no solo recibió una idéntica a su amiga incondicional, sino también otras tantas, a las que adoptó con gusto.





Su mamá, Florencia Aranda, agradeció a todas las personas que colaboraron con la búsqueda y especialmente a Solange Pietra, quien ya había anticipado la novedad en InformateSalta. “Estoy muy agradecida por mandarle una ratita para Sofi que es igual a la que ella tenía”, contó.

La joven, visiblemente emocionada, relató que su hija está muy contenta de vuelta con su amiguita. “Gracias, muchísimas gracias de todo corazón, no tengo palabras de agradecimiento para todos ustedes, realmente existe gente muy buena y nosotras gracias a dios pudimos conocerlas”, finalizó.