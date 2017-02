Sáenz prepara su candidatura a gobernador de Salta

"Me gustaría ser el gobernador de los salteños", manifestó el intendente capitalino, Gustavo Sáenz, con respecto al fin del mandato de Juan Manuel Urtubey en 2019. Sobre las elecciones legislativas de este año dijo que reeditarían el frente que lo llevó a la intendencia en el 2015.

El intendente Capitalino, Gustavo Sáenz, expresó públicamente su deseo de ser el próximo gobernador de los salteños. "Yo soy un hombre de desafíos. A mí me gustaría ser el gobernador de los salteños, de hecho para eso estoy trabajando", dijo.

Sáenz dejó en claro que irá solo por un mandato en la ciudad y que no buscará la reelección en capital. Lo confirmó en Agenda Abierta, el programa que conduce Daniel Gutierrez.

"Presenté un proyecto en el senado de la provincia para que los intendentes no puedan tener más de dos períodos y yo voy a cumplir por más que no haya salido la ley. Por eso siempre estoy hablando de que me voy a ir", resaltó el jefe comunal y sostuvo que "en un año le alcanzó para demostrarles a todos que gestionando, con buenas relaciones, se pueden conseguir cosas que nadie consiguió para Salta en 30 años".

Con respecto al primer paso, las elecciones legislativas del 2017, Sáenz dijo que la idea es reeditar el frente que lo llevó a la intendencia en el 2015 con Romero y Olmedo. De todas maneras no descartó una posible alianza con Urtubey. "Hemos hablado, hemos conversado. No hay que cerrar ninguna puerta".