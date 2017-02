ADP insiste con la reapertura de negociaciones nacionales

La secretaría general de la Asociación Docente Provincial, Patricia Argañaraz, aseguró que no negociarán en la provincia hasta tanto se abran las mesas a nivel nacional. “Macri quiere retroceder a los 90,” dijo.

Patricia Argañaraz, titular de la Asociación Docente Provincial (ADP), explicó que desde el gremio rechazan la decisión del gobierno nacional de no convocar a una paritaria nacional y brindó las razones que motivaron dicha posición.

“Hay muchos docentes, muchos ciudadanos que todavía no entienden porque ADP está diciendo no a las negociaciones provinciales hasta que se reabran las paritarias nacionales, no significa únicamente hablar de que se establezca un piso para todos los docentes de la República Argentina, sino que se trata de hablar de años de lucha,” expresó en conferencia de prensa.

Además, destacó que el ítem más importante a debatir lo representa el incentivo docente, que de no tratarse significaría un freno y perjudicará a los educadores salteños. “Es una lucha por la escuela pública de calidad y equidad que exige nuestra ley nacional y que hoy no la están cumpliendo,” indicó.

Finalmente, desde su perspectiva, no debatir nacionalmente sería un retroceso. “Esta decisión de Macri nos hace retroceder hacia los años 90 donde se pretendían escuelas y educación de autogestión y ahí empezaron las discusiones,” opinó.