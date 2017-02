El humor tucumano continúa recibiendo reconocimientos con el Oficial Gordillo

El público dio su voto y eligió al Oficial Gordillo. Con más del 50% de los votos, el espectáculo del tucumano se llevó el galardón que se otorga en la ciudad veraniega de Carlos Paz. “Delincuente del Humor” es el show que fue distinguido mediante la decisión del público con aproximadamente 22 mil votos. La elección de la gente, cambió el rumbo de los premios, ya que los últimos 5 años éste quedó en manos de Pedro Alfonso. “Esto es como un Oscar para mí”, dijo el humorista tucumano en el escenario, a la hora de recibir el reconocimiento.

En tanto, Pedro Alfonso, parte de Abracadabra, se mostró disgustado a raíz de la decisión del jurado: "El año pasado ganamos bastante. Este año, de doce, una. Es verdad que no coincidimos con el gusto del jurado. Somos la comedia más vista y casi no tenemos ningún premio. No hubiera gustado tener un poco más”, dijo el actor ante Intrusos.

Las otras obras ganadoras de la noche fueron "Bien Argentino", que se hizo con siete estatuillas más la de Plata y "Mahatma", que se llevó seis y su creador, Flavio Mendoza, el Carlos de Oro.