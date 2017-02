Adele, la gran ganadora de los Premios Grammy

La cantante británica de imponente voz se consagró como la figura de la noche en la última entrega de los Premios Grammy. Con cinco nuevas estatuillas, la cantante ganó las ternas de: Canción del año, Mejor actuación solista, Grabación del Año, Mejor Álbum Pop y Álbum del Año, todo gracias a su hit “Hello” y al disco “25”. Es el primera artista en la historia en dos veces los galardones por canción, álbum y grabación del año.

Así como lo indica el portal T13, la mujer de "Someone like you", con el correr de la jornada, los fantasmas volvieron a aparecer en su cabeza al momento de interpretar "Fast love", como homenaje al cantante George Michael. La cantante estaba visiblemente incómoda y descolocada y tuvo que frenar la interpretación. Por eso, el público le dio un caluroso aplauso en señal de apoyo. Finalmente, se reincorporó y dedicó una emocionante versión del mismo single, terminando con lágrimas debido a toda la situación por la que estaba pasando.

De todas formas, el traspié quedaría en segundo plano luego de que la Academia le otorgara los tres premios más importantes de la noche: Canción del Año y Grabación del año por "Hello", además de Álbum del Año por "25" (2015).