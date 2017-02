Urtubey: “Creo que yo sería mejor presidente que Macri”

Durante su participación del ciclo de entrevistas “5 en 5” del diario Clarín, el gobernador Juan Manuel Urtubey, confirmó sus deseos de pelear por la Presidencia y señaló que superar la etapa del kirchnerismo es una cuenta pendiente que tienen los peronistas. Además, habla de las escuchas que involucran a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La entrevista

-La primera pregunta son dos en una: ¿Macri es buen presidente? ¿Usted sería mejor, en estas mismas circunstancias?

Yo creo que sería mejor. El ha hecho cosas importantes que la Argentina necesitaba y hay otras que todavía faltan hacer.

-¿Las elecciones de este año van a poder alumbrar una oferta nueva del peronismo a la sociedad o al final la mayoría de la gente va a terminar eligiendo entre Macri o el regreso de Cristina?

Nuestro desafío es construir alternativas superadoras. Tenemos que trabajar para eso. Y creo que en cada una de las provincias argentinas tenemos que hacerlo. ¿La complejidad cuál es? No hay una elección nacional. O sea, si bien son cargos nacionales en cada provincia se van a elegir candidatos. Entonces el desafío es que en cada una de las provincias argentinas podamos plantear una alternativa superadora. O sea que se salga de la contradicción entre el presente y el pasado y se ofrezca futuro. Yo trabajo para eso.

-Hay que entender entonces que trabaja para superar la etapa kirchnerista del peronismo…

Definitivamente. Esa es una cuenta pendiente que tenemos.

-Las escuchas telefónicas que se vienen conociendo, escandalosas muchas de ellas, algunas que derivan en cuestiones judiciales, otras no, y que involucran básicamente a Cristina y a quienes fueron algunos de sus funcionarios importantes… ¿cree que son parte de una persecución política o judicial contra la ex Presidenta?

El problema es cuando detrás de esto se verifica la existencia de delitos contra la administración pública o cualquier tipo de delitos. Si eso efectivamente sucede, el cuento de la persecución política queda muy atrás. Cuando uno hace las cosas bien, por más que políticamente quieran perseguirte o hacer lo que quieran, si vos no generaste cosas para que eso suceda pues entonces no tiene por qué haberlo. O sea, creo que escudar en persecución política lo que significa no hacerse cargo de responsabilidades en comisión de delitos es como mínimo una impunidad que nosotros no podemos permitir.

-Me queda pendiente una reflexión suya acerca de las escuchas, de la difusión y de las cosas que se están conociendo…

Para mí es importante que se esclarezca, porque es gravísimo en serio. ¿En qué sentido? Si se cree en algunos sectores que es normal que en la administración del Estado uno levante un teléfono y mande a apretar a jueces, a fiscales o a lo que sea, en realidad estamos en problemas. Por eso para mí es importante que se esclarezca esto. Porque se puede gobernar y se debe gobernar sin hacer esas cosas. Por cierto hay otros datos de color. Queda claro lo que pensaba y lo que piensa del peronismo la ex Presidente de la Nación, y de los dirigentes peronistas. Creo que algunos lo venimos planteando desde hace un largo tiempo y está bueno que todos lo sepan.

-Usted tenía, y tiene, una buena relación con Macri y con el gobierno de Macri, una relación de intercambio y de diálogo durante este primer año. ¿Qué siente cuando por ahí dice alguien que Urtubey es el más oficialista de los gobernadores opositores?

Yo soy peronista y aparte de eso soy argentino. Yo necesito que a la Argentina le vaya bien. Yo no lo voté al presidente Macri pero tengo que ayudarlo para que haga una buena gestión, para que a la Argentina le vaya bien. En algunas cosas he marcado diferencias porque no estuve de acuerdo, en otras cosas tengo que acompañar porque aparte ha hecho cosas que yo mismo impulsé en mi provincia ¿Entonces cómo no voy a acompañar? Por ejemplo el tema de la reforma electoral, muchísimas cosas que se están haciendo en materia de inversión en infraestructura social para luchar contra la pobreza que hacemos juntos… Hay muchas acciones importantes que creo que hay que acompañar.