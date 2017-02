Ucasal: ¿Qué piensan los futuros periodistas de Salta?

Comenzaron los Cursos de Ingreso a la Vida Universitaria (CIVU) en la Universidad Católica de Salta, e InformateSalta realizó una visita a la Facultad de Artes y Ciencias, donde dialogó con algunos de los alumnos ingresantes a la carrera de la Licenciatura en Periodismo, para conocer más de sus expectativas, momentos antes de comenzar a adquirir los conocimientos que les permitirán desenvolverse en el campo de la información y las noticias.

Miranda es una de las ingresantes, y entusiasmada por el camino que acaba de iniciar, comentaba a este medio: “Me interesó mucho la carrera, es lo que me gustaría realizar en un futuro, me gusta hablar e informar”.

Esta futura profesional señaló que sus expectativas son muy grandes, a la vez que confía en adquirir todas las herramientas para desempeñarse en unos años. “Espero que me guste, que sea como espero, que me prepare para el trabajo”, remarcó Miranda a la vez que añadió su satisfacción ante las capacitaciones introductorias en la Ucasal.

Por su parte, Oscar viene de Chile y no oculta su sorpresa ante el “verde” del campus universitario, dado que viene del “desierto”. Aunque dispuesto a prepararse para cubrir hechos de todo tipo, él ya tiene decidido a dónde orientar su profesión: el deporte.

“Me gusta mucho el deporte y me gustaría orientarme más al área del periodismo deportivo”, confesó Oscar, quien destacó su gusto por el vóley de entre las disciplinas.

Aldana es otra de las ingresantes, y siguiendo un legado familiar, ella no duda en formarse para buscar las noticias y llevarlas a la gente. “Elegí la carrera porque es algo que me inspira mi papá que es locutor, me gusta mucho sociabilizar, hablar, soy muy curiosa”, expresó.

Ella ya tiene pensado en capacitarse en la carrera de Locución a la par con sus estudios en periodismo, y a la vez que está disfrutando de la universidad, también espera poder orientarse al ámbito del espectáculo y el entretenimiento. “Espero recibirme en los cuatro años”, comentó.

Finalmente, los tres dejaron su saludo a los periodistas de Salta que ya ejercen la profesión, y les enviaron un mensaje: “¡Que nos esperen, que nos reciban con los brazos abiertos, estamos en camino!”.