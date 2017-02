Crisis y amenazas de despidos en Colonia Santa Rosa

Tras conocerse la decisión de los empleados de la municipalidad de Colonia Santa Rosa de iniciar un paro de actividades a raíz de no haber cobrado la totalidad del sueldo de enero, el intendente, Mario Guerra, ante los micrófonos de FM Aries, adelantó que irán a conciliación obligatoria el próximo jueves.

Guerra explicó que pagaron los sueldos pero no les alcanzó para abonar el ítem conocido como el doble salario, una liquidación adicional equivalente a las asignaciones familiares. “Tenemos casi 3.200 millones por mes en sueldos y no podemos juntar ese dinero”, dijo.

Además se mostró preocupado porque deberán afrontar un nuevo aumento en las próximas paritarias y adelantó que para poder funcionar como municipio deberán prescindir de al menos 50 personas. “Casi el 100% de lo que nos da la provincia lo usamos para sueldos”, enfatizó.

Con respecto al aumento en la coparticipación, aseguró que es importante pero no alcanza. “Algunos municipios tienen 100 efectivos, yo tengo 280 entonces eso me dificulta, y legalmente retraer los sueldos está contra la ley, no sé como vamos a salir adelante”, agregó.

Por último, manifestó que no cuentan con ningún recurso propio, ya que la parte rural no aporta nada y tampoco la gente. “La cuestión tributaria no se pagó nunca, nadie está acostumbrado a pagar ni una patente de auto, culturalmente tenemos que trabajar mucho para poder llegar a una recaudación genuina propia alta”, finalizó.