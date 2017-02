Horrible: Adinerado estudiante se filmó quemando un billete frente a un indigente y ahora es viral

Ronald Coyne, a sus cortos 18 años, ya lo tiene todo. Nació en una familia acomodada (es pariente lejano de la Primera Ministra de Escocia) y fue aceptado en Cambridge para estudiar leyes. Es el tipo de chico que piensa que quienes no están a su altura es porque no se han esforzado lo suficiente– gente como Ryan Davies, que nació y creció en una familia pobre, y luego del colegió se dedicó a operar grúas. Un largo tiempo desempleado y una depresión terrible le llevaron hasta la calle, donde vive hace sólo 3 meses.



“Habían algunas personas pasando así que les pedí algo de cambio. No tengo casa. Le pedí a un hombre algo de cambio y lo hice tan educadamente como siempre. Él dijo, ‘vamos a ver qué tengo’ y sacó un billete de 20 e hizo cómo si fuera a dármelo. No podía creer mi suerte. Pero entonces lo jaló de vuelta y dijo, ‘te voy a dar algo de cambio, lo voy a cambiar en llamas’”. contó Ryan, el indigente.



El video fue subido a Snapchat durante esa misma madrugada, aparentemente con intención de jactarse de esta “cómica” acción, pero personas con mayor decencia humana compartieron las imágenes con el resto del Internet hasta que finalmente se viralizó.



Un representante de Cambridge ha declarado que existe un proceso disciplinario activo sobre el estudiante, así que no pueden hacer declaraciones.



Uno de los “clubs” universitarios ingleses más famosos, el Bullingdon, – entre cuyos miembros se cuentan figuras como el ex-Primer Ministro británico, David Cameron o el promotor del Brexit, Boris Johnson – exige a sus miembros quemar dinero frente a personas en situación de calle como rito de iniciación. Se maneja la teoría de que Coyne podría haber estado haciendo algo similar para el club en el que participa, la Asociación Conservadora de Cambridge o CUCA.



Sin embargo, desde que se popularizó el video, el grupo ha revocado la membresía de Coyne y condenado públicamente el acto.



El anuario escolar de Ronald Coyne lo describe como “dominado por su pasión por la política de extrema derecha” y “Ronald nunca abandonará una discusión intelectual, incluso cuando claramente está perdiendo”.





Ryan Davies.



El indigente, Ryan Davies declaró que al menos sólo le prendió fuego al dinero.



“Supongo que es mejor eso a que me diera una patada o me golpeara o incluso me escupiera, porque esas son cosas que pasan, que me han pasado antes”.



Algunas personas ya iniciaron una petición en línea pues, según ellos, Coyne “no se merece el privilegio que de una educación en la Universidad de Cambridge”.



“Necesita aprender que no puedes tratar a la gente de esta forma y continuar con tu vida llena de privilegios sin consecuencias”.