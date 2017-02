El repudio a la violencia de los carreros llegó a Buenos Aires

Proteccionistas de Quilmes manifestaron su más enérgico rechazo a los hechos de violencia en Salta. “No vamos a parar hasta terminar con la tracción a sangre, la pobreza no justifica ninguna forma el maltrato”, expresaron.

El repudio al accionar “violento y mafioso” de los carreros, tal cual lo definió el intendente capitalino Gustavo Sáenz luego que agredieran a mujeres que se manifestaban en contra de la tracción a sangre, sigue sumando adhesiones a lo largo y a lo ancho del país.

Desde la agrupación “Caballos de Quilmes”, provincia de Buenos Aires, dieron a conocer un video, donde expresan su más profundo rechazo a los hechos de violencia sufridos por Carolina Diarte. “Queremos decirles que no están solas, que haremos saber a cada ciudadano argentino el maltrato recibido por parte de los carreros salteños”, señalaron.

Además le dejaron un duro mensaje a los carreros. “A los asesinos, a los explotadores, a los inhumanos, sepan que no vamos a parar hasta terminar con la tracción a sangre, la pobreza no justifica de ninguna forma el maltrato animal, no permitiremos más muertes”, le manifestaron.

Por otro lado, apuntaron también contra la justicia, tras asegurar que gozan de una impunidad absoluta, y pidieron respuestas al poder político. “No nos vamos a cansar de exigirles una solución para esta problemática, sepan que los ojos de la ciudadanía están puestos en ustedes, no los dejaremos en paz”, advirtieron.

Finalmente, indicaron a los carreros que serán perseguidos por sus actos de crueldad por toda la sociedad. “Ustedes ya no son invisibles, y los caballos tampoco”, finalizó.