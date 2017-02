San Valentín: Los signos que más se atraen en la intimidad

El refrán popular dicta que ’los opuestos se atraen’ y el terreno de la astrología lo confirma. El Sol, la Luna, Marte y Venus configuran el carácter y la personalidad emocional. Cada signo zodiacal presenta ciertas características de conducta en el ámbito sexual, las parejas conformadas por miembros de signos antagónicos potencian la pasión, fuego y erotismo en la cama.



El astrólogo Joe Fernández explicó a Infobae el comportamiento de los amantes en el sexo. "Los opuestos permiten explorar y experimentar lo que no poseemos, logrando un encuentro único", dijo.



Las parejas más hot del horóscopo para festejar San Valentín:



La dupla de Aries (Fuego) y Libra (Tierra): "Los arianos encienden el deseo y los librianos cumplen sus fantasías", resaltó el especialista.

Los amantes de Fuego irradian adrenalina, son impulsivos y libres. Dominan el terreno sexual, tanto hombres como mujeres lideran la conquista. A su vez, los librianos- indecisos y cautelosos- se ven beneficiados por la dosis de energía del signo del fuego. Estos buscan amores fuertes y polifacéticos, pero siempre mantienen los pies sobre la tierra, característica que necesitan los arianos para lograr el equilibrio.



Tauro (Tierra) con Escorpio (Agua): "Los taurinos se encargan de la comida y el vino, mientras que los escorpianos apuestan a la cama", detalló Fernández. Los rasgos estables y confiables de la Tierra complementan las características sensibles, intuitivas y emocionales de los signos de agua. Son especialmente sensibles a los sentidos, les atraen las texturas suaves, en cambio los escorpianos son apasionados y sexuales. Para ambos el placer sexual es una condición no negociable en la pareja.



Géminis (Aire) y Sagitario (Fuego): "Géminis encandila con su charla hot, mientras que Sagitario posee el fuego arrasador de la hoguera", puntualizó el astrólogo. El Fuego necesita del Aire para sobrevivir, y en esta combinación, los geminianos avivan el fuego de Sagitario. Su afrodisíaco es una charla inteligente con un toque de entusiasmo y de humor; eso a los dos les sobra. A la vez son curiosos, inquietos y disfrutan de probar experiencias nuevas en el plano sexual.



Cáncer (Agua) y Capricornio (Tierra): "El signo del cangrejo le pone el nido de amor y capricornio le pone piso y realidad a la relación".



La afinidad entre estos dos signos es positiva. Cáncer regido por la Luna, es el más sensible del horóscopo, son buenos amantes, fantasiosos e imaginativos. En la relación sacará el lado más tierno de Capricornio y éste, a su vez, recibirá la estabilidad y muestras de comprensión y ternura.



-Leo (Fuego) y Acuario (Aire) : "El signo del león apuesta con todo a la pasión, acuario a toda la locura y creatividad a la hora de amar", resaltó el especialista.



Ambos forman parte del mismo eje zodiacal. Una dualidad de egos muy interesantes. Una gran relación. Leo, el centro, prioriza la acción, y Acuario, el excéntrico, vive sin tabúes.



-Virgo (Tierra) y Piscis (Agua): "Virgo se encarga de los detalles y Piscis del disfrute", alentó Fernández.



Piscis le propone a Virgo renunciar a tanto orden y lógica, para aprender a sentir a través de un relación sensorial y la emociones intensas. La estabilidad de la Tierra le permitirá al Agua concretar sus sueños y fantasías.