Sin lugar donde alojarse, una mujer espera una operación

Con su cajita a cuestas, la ilusión de poder curarse y mejorar su calidad de vida, Leonor llegó a la ciudad desde la localidad norteña de Tartagal. Hasta ayer se hospedó en el albergue de la Cooperadora Asistencial, pero ya no tiene donde quedarse.

Padece de una grave enfermedad en el riñón, que requiere de una intervención quirúrgica. “Yo vengo buscando una operación hace mucho tiempo, el doctor me dijo que hay que operar si o si, entonces yo de acá de Salta no me voy a ir hasta que no me vaya operada o bien,” dijo a Canal 11.

Aún no tiene fecha para la operación, se encuentra por estos momentos realizándose los estudios preliminares correspondientes y necesita con urgencia un lugar donde poder esperarla mientras tanto.

“Ahora no tengo donde ir. Tengo solo $100 en el bolsillo que me regaló recién el señor del canal para que coma algo,” finalizó la señora, confiando en poder recibir la ayuda hasta tanto su salud se recupere.