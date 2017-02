Flores: “La decisión de Sáenz me hace acordar a la época de facto”

La decisión del intendente Gustavo Sáenz de ponerle un punto final a la tracción a sangre, provocó el enojo de los carreros, quienes lejos de buscar una solución, contraatacaron. “Esto me hace acordar a la época de facto, cuando le ponían fecha a los términos de prohibiciones,” dijo al respecto Freddy Flores, un referente del sector.

En este sentido, se mostró sorprendido debido a que desde hace algún tiempo mantenían un canal de diálogo con el secretario de Gobierno Municipal, Luis María García Salado, que decidieron suspender y postergar por el momento.

“Atrás de un carro y un caballo hay centenares de familias y miles de niños que con esa actitud está condenando al hambre y a la miseria. Sáenz pasó por domicilio en época de campaña, se disfrazó de muchacho humilde, de que conoce la pobreza, no lo conoce en lo más mínimo,” disparó.

Además, consideró que las capacitaciones en oficios como una alternativa y salida laboral para no tener que utilizar los caballos, no sirven de nada. “Hay un montón de electricistas y plomeros que están en la calle tratando de conseguir un carro para salir a trabajar porque no tienen trabajo. Están muy distantes de la realidad del señor intendente,” indicó a Somos Salta.

Finalmente, acusó a proteccionistas de propinar una serie de insultos hacia ellos y de ser los motivadores de dicha decisión, luego de los incidentes durante un acto en el Monumento a Güemes de la semana pasada.