NiUnaMenos: “No se dejen maltratar ni humillar por nadie”

Así lo expresó Belén López, la joven de 18 que casi pierde la vida tras ser atacada por su ex pareja en Villa Floresta. “Tienen que hacerse respetar, no dejen que les pase lo mismo que me pasó a mi”, dijo. Mirá el video.

A dos meses de ser atacada por su ex novio y en coincidencia con el Día de los Enamorados, Belén López, de 18 años, quien recibió el alta médica hace algunos días, ante los micrófonos de Radio Vos, pidió a todas las mujeres no confundir “amor con obsesión” y sobre todo les rogó que “no se dejen maltratar ni humillar”.

La joven relató el calvario que fue su relación, que se extendió por casi 2 años. “En muchísimas ocasiones me pegaba, cuando recibí el primer golpe lo intenté dejar, y me dijo que se quería matar, por miedo seguí con él, pero después llegaron más golpes, escenas de celos, y prohibiciones de todo tipo”, dijo.

En ese marco, les pidió a las mujeres que tengan fuerza, coraje, salgan adelante y hagan denuncias para que la gente vea y sepa lo que hacen ese tipo de personas. “Tienen que hacerse respetar y si la otra persona empieza con celos o negándoles cosas, aléjense porque esa persona no es la indicada para ustedes no dejen que les pase lo mismo que me pasó a mi”, sostuvo.

Una larga recuperación

Belén contó sus sensaciones durante el tiempo de internación. “Fueron dos meses difíciles, era feo sentir dolores, y someterse a distintas operaciones, inyecciones, y todas esas cosas”, expresó.

Además detalló que aún hoy hay veces se ahoga y no puede respirar bien. “Bajé casi 20 kilos, estoy pesando 36.900, todavía no puedo comer, me estoy alimentando por botón gástrico y me cuesta para hablar un poco”, sostuvo.

A futuro

La joven aseguró que le gustaría armar un grupo de chicas que pasaron por situaciones de violencia, para que se sientan contenidas y puedan salir adelante. “Debe haber muchas personas que no tienen la confianza para contarle a alguien, y a veces una persona que ya pasó por eso, la entiende mejor y la escucha”, dijo.

Asimismo indicó que le gustaría estudiar y ayudar a su familia económicamente, y dejó en claro que por ahora no planea enamorarse. “Tengo miedo de que me pueda pasar lo mismo”, enfatizó.

Nunca perdió la fe

Dijo que Dios le dio una segunda oportunidad y que tiene que valorarla. “Dios es para mi alguien que es poderoso y que puede hacer milagros. Conmigo hizo un milagro, me salvó la vida, gracias a Dios estoy viva y puedo estar hablando y respondiendo”, dijo.

Sobre su agresor

Belén admitió que no lo podría disculpar por todo lo que le hizo. “No lo perdonaría, no podría, dejo todo en manos de Dios”, finalizó.

Si padeces violencia de género o conoces algún caso, denuncialo al 144.